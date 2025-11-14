Богдан Богданов: На предпримиера сме на държавата с главно „Д“ - силово налагане на бюджет

Големият проблем на този бюджет са големите разходи. За да могат те да бъдат направени, се залагат едни нереалистични приходи, каза в „Тази сутрин“ по bTV Богдан Богданов, депутат от ПП-ДБ и бивш министър на икономиката.

„Не само мислим, че има друг възможен бюджет, още миналата седмица заявихме какъв би бил той. По-разумен, с реалистични приходи, но и намалени разходи с приблизително 2 милиарда. Да бъде направено реалистично, така че да не се носи допълнителна тежест от бизнеса и гражданите“, каза Богданов.

По думите му могат да бъдат намалени капиталовите разходи.

„И тази година виждаме, че капиталовите разходи в края на септември са изпълнени едва на 50%. Ние казваме така – намалете за догодина капиталовите разходи само с 500 милиона“, обясни Богдан Богданов.

„Другото – централният бюджет. Това са парите, които правителството заделя в една касичка и започва да харчи за различни проекти по решение на МС. Ние казахме така – напишете първо кои са тези проекти, за да види обществото как се разпределят парите. Никой не знае и тази година как се харчат тези пари. Предложихме те да бъдат намалени само с 400 милиона“, обясни още Богданов.

По думите му административните разходи също са много високи. Ако разходите за заплати се вдигнат само с 5%, ще имаме близо 800 милиона допълнително, посочи той.

„В момента сме на една предпримиера на държавата с главно „Д“ - силово налагане на бюджет. Предпремиера, в която главна роля има трупата на Новото начало. Само не може още да разберем Борисов каква награда ще вземе за своята поддържаща роля“, каза депутатът от ПП-ДБ.

„В момента най-големият ни проблем е, че се харчат огромни средства непрозрачно. Обществото не знае къде отиват тези пари, ще се строят ли магистрали, детски градини, училища. Бизнесът ли ще подпомогнем, за да създаде работни места“, заяви Богдан Богданов.

Той даде примери защо смята, че бюджетът е на „ДПС-Ново начало“.

„Вижте кои са общините, които не са получили нито един лев от капиталовата програма – София, Варна, Ловеч. Общините на опозицията не получават никакви пари, защото има едни хора, които са решили, че ще репресират“, каза бившият икономически министър.