Есента дойде, Зафиров успокоява: Водна криза в България в момента няма

Водна криза в България на практика в момента няма, заяви в отговор на въпрос от блицконтрола в парламента вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите.

Останаха около 30 хиляди души, които нямат достъп до питейна вода, и два български града, като броят на засегнатите е паднал близо четири пъти за периода на действие на борда, посочи той.

По думите му това се дължи на комплексни фактори, в т. ч. и климатични.

Река Дунав е потенциален източник на питейна вода и най-вече на вода за напояване, каза Зафиров. Правителството има и програма, и стратегия за използването на водата, допълни той в отговор на въпрос на независимия депутат Ваня Василева за визията на изпълнителната власт за използване на водите на река Дунав за напояване.

Предвижда се продължаване на инвестиционната програма за общинските проекти, като общата максимална стойност през 2026 г. е 920 млн. евро, съобщи вицепремиерът. Да се твърди, че има спрени средства, е политическа спекулация, коментира той, цитиран от БТА.