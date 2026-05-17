След победата на "Евровизия": Илияна Йотова благодари на DARA за силните емоции

Президентът Илияна Йотова поздрави DARA след историческата победа на България на "Евровизия".

"Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия!", написа държавният глава във Facebook.

Йотова поздрави и екипа зад победата, както и Българската национална телевизия.

"Благодарим за силните емоции и вдъхновението", завършва президентът.

DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия" с песента "Bangaranga". Малко след полунощ на 17 май страната ни спечели 70-ото издание на конкурса с 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.