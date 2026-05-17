Бургас поиска да бъде домакин на "Евровизия 2027"

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като DARA донесе първа победа за България в конкурса.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде", написа Николов във Facebook.

Кметът коментира и значението на победата на DARA.

"Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради Евровизия. Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите - колкото и да е трудно, да не се отказваш", добави той.

DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия" с песента "Bangaranga" и донесе първи триумф за България в историята на конкурса. Българската представителка завърши с 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.