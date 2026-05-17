Бургас поиска да бъде домакин на "Евровизия 2027"

Кметът на Бургас заяви желанието на града и поздрави DARA

17.05.2026 | 09:45 ч. Обновена: 17.05.2026 | 09:51 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като DARA донесе първа победа за България в конкурса.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде", написа Николов във Facebook.

Кметът коментира и значението на победата на DARA.

"Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради Евровизия. Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите - колкото и да е трудно, да не се отказваш", добави той.

DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия" с песента "Bangaranga" и донесе първи триумф за България в историята на конкурса. Българската представителка завърши с 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.

