Радев за DARA на "Евровизия": Българска победа с глобален резонанс

Министър-председателят Румен Радев поздрави DARA след историческия триумф на България на "Евровизия" с песента "Bangaranga".

"Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA / Darina Yotova на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването", написа Радев.

По думите му DARA е "още едно доказателство, че България може да побеждава".

Премиерът поздрави и Българската национална телевизия, както и целия екип зад българското участие.

"Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", добави Радев.

DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия", след като спечели 70-ото издание на конкурса с общо 516 точки. На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния завърши трета с 296.

Благодарение на победата следващото издание на конкурса през 2027 г. ще се проведе в България.