IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Радев за DARA на "Евровизия": Българска победа с глобален резонанс

По думите му DARA е "още едно доказателство, че България може да побеждава"

17.05.2026 | 09:30 ч. 6
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Министър-председателят Румен Радев поздрави DARA след историческия триумф на България на "Евровизия" с песента "Bangaranga".

"Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA / Darina Yotova на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването", написа Радев.

По думите му DARA е "още едно доказателство, че България може да побеждава".

Свързани статии

Премиерът поздрави и Българската национална телевизия, както и целия екип зад българското участие.

"Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", добави Радев.

DARA донесе първа победа за България в историята на "Евровизия", след като спечели 70-ото издание на конкурса с общо 516 точки. На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния завърши трета с 296.

Благодарение на победата следващото издание на конкурса през 2027 г. ще се проведе в България.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

dara евровизия румен радев победа
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem