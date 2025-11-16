IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нова драма: Тимъти Шаламе не отговаря на съобщенията на Кайли Дженър

Заедно са, но нещата не вървят

16.11.2025 | 22:20 ч. 0
Снимка: Getty Images

Появи се нова информация за отношенията между Тимъти Шаламе и Кайли Дженър. В началото на седмицата се твърдеше, че 29-годишният актьор е скъсал с 28-годишната риалити звезда. После това бе опровергано и от "People" писаха, че двамата са много влюбени и се виждат.

Сега нов източник разкрива, че звездите не са разговаряли от няколко седмици насам. Между тях имало напрежение от няколко месеца. И от няколко седмици Тимъти спрял да отговаря на съобщенията на Кайли.

Източник на "The Sun" казва, че Шаламе искал по-потаен живот и връзката им да не е в светлините на прожекторите. Това причинило напрежението в последните месеци.

Актьорът от няколко седмици не отговаря на съобщенията на риалити звездата, но двамата още са заедно - не са скъсали.

"Никога не казвай никога, но той осъзна, че те не са на едно мнение. Нещо е счупено между тях.", посочва източникът.

Още за случващото се между тях четете в teenproblem.net

Още за случващото се между тях четете в teenproblem.net

звезди Тимъти Шаламе Кайли Дженър двойка връзка
