Украйна и съюзниците ѝ предупреждават САЩ да не бързат с мира с Русия

Украйна и нейните европейски съюзници сигнализираха, че ключови препънати въпроси остават в мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, въпреки че висши служители приветстваха напредъка в постигането на по-благоприятни условия за Киев.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че среща в Женева е решила „някои въпроси“, но постави под съмнение първоначалното искане на администрацията на Тръмп към Киев да отстъпи територия и да намали военните си сили, пише Bloomberg.

Украински и американски представители заявиха, че са работили по детайлите на мирния план, стеснявайки го до нов списък от 19 предложения, като дискусиите ще продължат на работно ниво през следващите дни.

„Мирът в Украйна няма да дойде за една нощ“, каза Мерц пред репортери в анголската столица Луанда в понеделник, докато лидерите на Европейския съюз се срещаха със своите колеги от Африканския съюз. „Украйна не трябва да бъде принуждавана към едностранни териториални отстъпки – Украйна също трябва да може ефективно да се защитава от агресия.“

Първоначален проект на план от 28 точки хвана Киев и украинските съюзници неподготвени с исканията си раздираната от войната нация да се откаже от амбицията си да се присъедини към НАТО и да предаде територии в източните региони на Донбас, включително райони, които Русия все още не контролира.

Но американски и украински представители заявиха, че са работили по детайлите на мирния план. Сега той е стеснен до нов списък от 19 предложения, каза човек, запознат с въпроса.

Тръмп сигнализира за напредък. Ден след като разкритикува украинското ръководство за това, че не е показало благодарност, Тръмп заяви в публикация в Truth Social в понеделник, че преговорите може би набират скорост. „Не вярвайте, докато не го видите, но може би нещо добро се случва“, публикува той.

Всякакви дискусии, свързани с териториални въпроси, които са в основата на потенциалното споразумение, ще трябва да бъдат разгледани на среща между украинския и американския президент, заяви в интервю за Bloomberg Television в понеделник Игор Брусило, заместник-началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Членството на страната в НАТО не е било отхвърлено от обсъжданията и „е една от клаузите, които могат да бъдат гаранция за сигурността на Украйна“, каза Брусило.

Зеленски заяви в понеделник, че преговорите са достигнали „критичен момент“, тъй като сигнализира, че дискусиите за територия и суверенитет ще се окажат трудни.

„Путин иска правно признание на това, което е откраднал – да наруши принципите на териториална цялост и суверенитет – и това е основният проблем“, каза украинският лидер в реч, разпространена от неговия офис.

В понеделник Русия се възпротиви на новото предложение.

Помощникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков заяви, че страната му „е научила тази сутрин за европейския план, който на пръв поглед е напълно неконструктивен и не ни устройва“, според информационната агенция Интерфакс.

В понеделник Путин обсъди предложенията на САЩ с турския президент Реджеп Тайип Ердоган , се казва в изявление на Кремъл. Турция е играла ролята на посредник в различни моменти от конфликта, включително като е била домакин на разговори между украински и руски представители.

Путин е казал на Ердоган, че предложенията по принцип биха могли да формират основата за мирно споразумение, според Кремъл.

Андрий Ермак, влиятелният началник на кабинета на Зеленски, заяви, че украинските и американските преговарящи са подготвили „актуализиран и усъвършенстван рамков документ за мир“ в Швейцария. Дискусиите демонстрираха значителен напредък в съгласуването на позициите и ясното определяне на следващите стъпки, каза той в публикация в Telegram.

Всяко споразумение ще изисква одобрение от Зеленски, Тръмп и руския президент Владимир Путин.

Украйна трябва да види, „че другата страна приема всички позиции, които нашата делегация им представи“, каза той. „Не можем просто да избираме или да избираме някои от разпоредбите и да казваме, че това е добре за нас, а това не е добре за нас.“

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че планът има „много добри елементи“, но някои части от него „трябва да бъдат подобрени“.

Преговорите ще продължат на работно ниво през следващите дни, каза Брусило. Предложеният от Тръмп краен срок 27 ноември за осигуряване на подкрепата на Украйна за плана не е окончателен и може да бъде преместен през следващата седмица, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след срещата в Женева.

Деноминираните в долари украински облигации с падеж през 2029 г. достигнаха най-високото си ниво от февруари насам, което е водеща фигура в ръста на дълга на развиващите се пазари в понеделник на фона на напредъка в преговорите за окончателното споразумение.

Европейски представители изразиха оптимизъм, че най-новата версия на проектотекста вече не споменава план за около 100 милиарда долара замразени руски активи, насочени към водените от САЩ усилия за възстановяване на страната, според запознати с въпроса. Предложението предвиждаше САЩ да получат 50% от печалбата, като неизразходваните замразени активи ще отидат в американско-руски инвестиционен фонд.

Те също така изразиха оптимизъм, че администрацията на Тръмп се ангажира с Европа, след като първоначалният план хвана съюзниците на Киев неподготвени.

Съветниците по националната сигурност постигнаха значителен напредък в края на неделя, като съкратиха първоначалния план до по-малък списък от ключови точки за постигане на прекратяване на огъня възможно най-бързо, съобщи запознат с въпроса източник, пожелал анонимност.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Украйна е сред темите, които е обсъдил с китайския президент Си Дзинпин по време на разговор по-рано в понеделник, без да дава подробности.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс разкритикува „политическата класа“ в публикация в социалните медии, че е „наистина ядосана, че администрацията на Тръмп може най-накрая да сложи край на четиригодишен конфликт в Източна Европа“, вместо да се заеме с проблемите с достъпността на вътрешния пазар, включително жилища и здравеопазване.