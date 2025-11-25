IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон: Най-сетне има шанс за постигане на реален напредък към мир

Украйна имаше своя опит с неспазени обещания, категоричен е той

25.11.2025 | 19:37 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Най-сетне има шанс за постигане на реален напредък към истински мир между Украйна и Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон в началото на видеоконферентна среща на "Коалицията на желаещите", предаде Франс прес.

"Но безспорната предпоставка за истински мир е наличието на редица много солидни гаранции за сигурност, а не само гаранции на хартия", предупреди френският държавен глава. Той уточни, че американският държавен секретар Марко Рубио също ще се присъедини към тази среща на коалицията, съставена предимно от европейски страни, желаещи да предоставят такива гаранции на Украйна.

"Украйна имаше своя опит с неспазени обещания при поредицата руски агресии, затова солидните гаранции са необходимост", подчерта още Макрон. 

Тези изявления идват в момент, когато дипломацията отново е в разгара си, за да се опита да намери изход чрез преговори от конфликта след публикуването на американски план, който беше предмет на преговори през последните дни.

"Ясно е, че се намираме в решаващ момент. Преговорите получават нов импулс и ние трябва да се възползваме от него", добави Макрон. "Бих искал да приветствам факта, че срещите в Женева на 23 ноември позволиха открита и конструктивна дискусия между Украйна и САЩ", отбеляза той.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да запознае колегите си от тази коалиция, която включва повече от 30 държави, с резултатите от дискусиите в Женева по американския план за мир в Украйна, а също и с възможностите за предоставяне на "гаранции" за сигурност, отбеляза още френският президент, цитиран от БТА.

Войната в Украйна
