Тимъти Шаламе и Кайли Дженър ще празнуват заедно Деня на благодарността

Явно отношенията между Тимъти Шаламе и Кайли Дженър се развиват добре. Преди седмици имаше слухове, че 28-годишната моделка и 29-годишният актьор са се разделили. Но може би това не е вярно. Според слуховете сега, двамата ще празнуват заедно Деня на благодарността, който е в четвъртък тази седмица.

Напоследък звездите прекарват време разделени, тъй като Тимъти снима третата част на филма "Дюн" в Европа. Кайли е развълнувана, че пак ще са заедно.

"Кайли е много развълнувана, че той се завърна в Ел Ей. Тя е толкова щастлива да има малко специално време с него, преди той да се завърне към правенето на филми", коментира източник на "People".

