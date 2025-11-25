IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе и Кайли Дженър ще празнуват заедно Деня на благодарността

Той е в четвъртък

25.11.2025 | 20:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Явно отношенията между Тимъти Шаламе и Кайли Дженър се развиват добре. Преди седмици имаше слухове, че 28-годишната моделка и 29-годишният актьор са се разделили. Но може би това не е вярно. Според слуховете сега, двамата ще празнуват заедно Деня на благодарността, който е в четвъртък тази седмица.

Напоследък звездите прекарват време разделени, тъй като Тимъти снима третата част на филма "Дюн" в Европа. Кайли е развълнувана, че пак ще са заедно.

"Кайли е много развълнувана, че той се завърна в Ел Ей. Тя е толкова щастлива да има малко специално време с него, преди той да се завърне към правенето на филми", коментира източник на "People".

