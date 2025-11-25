Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс със сина си на Формула 1 във Вегас

Този уикенд Формула 1 кацна в Невада за Гран При на Лас Вегас, носейки със себе си всичко най-добро, което светът на състезанията може да предложи. Между оспорваните обиколки, драматичните дисквалификации и празничните победи, имаше много други неща, които грабваха окото. Но докато изпращаме поздравленията си към Макс Верстапен, който изпревари Ландо Норис още от самото начало и излезе големият победител, именно зрителите край пистата ни привлякоха вниманието. Това, както и фактът, че Норис и колегата му Оскар Пиастри по-късно бяха дисквалифицирани заради износване на гумите извън правилата.

Преди светлините на стартовата линия на Гран При в Лас Вегас да угаснат, най-голямата новина не беше свързана със състезанието. Всички погледи бяха насочени към входа, където Бионсе се състезаваше към върха на списъка с най-добре облечените за вечерта в персонализиран комплект на Louis Vuitton. Дизайнерски в бяло с дълбоко деколте и черно-черни панели, тоалетът включваше детайли от LV и кожени ръкавици, подобни на тези на пилотите на пистата.

