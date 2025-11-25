Нокс Джоли-Пит дебютира с нова смела визия

17-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит, Нокс, дебютира с нова смела визия – почит към емблематична прическа на майка му от 1998 г.

Единственият биологичен син на бившата звездна двойка се появи с пастелна прическа тип „пикси“ и то в розов нюанс.

Тази негова визия много напомни за дръзката Джоли във филма отпреди 27 години „Любовни приключения“, в който участваше заедно с Шон Конъри, Джина Роуландс и Райън Филип.

Нокс Джоли-Пит беше сниман с розовата си коса, облечен в бежово горнище с качулка и сини дънки, носещ две бутилки и кутия за храна за вкъщи.

Източник: Tialoto.bg