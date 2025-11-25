IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Нокс Джоли-Пит дебютира с нова смела визия

17-годишният тийнейджър се появи с розова коса

25.11.2025 | 20:52 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

17-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит, Нокс, дебютира с нова смела визия – почит към емблематична прическа на майка му от 1998 г.

Единственият биологичен син на бившата звездна двойка се появи с пастелна прическа тип „пикси“ и то в розов нюанс.

Тази негова визия много напомни за дръзката Джоли във филма отпреди 27 години „Любовни приключения“, в който участваше заедно с Шон Конъри, Джина Роуландс и Райън Филип.

Нокс Джоли-Пит беше сниман с розовата си коса, облечен в бежово горнище с качулка и сини дънки, носещ две бутилки и кутия за храна за вкъщи. 

Цялата статия и снимки на Нокс четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нокс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem