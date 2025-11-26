Управляващигте за тотото: С концесията ще има двойно увеличен бюджет

44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България, 2 млрд. са печалбите. Тотото генерира едва 70 млн. Затова с колегите от Съвета за съвместно управление (ССУ) предприехме стъпката да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика. По този начин даваме възможност на големите международни компании, които оперират в лотарийния бизнес да се включат в Българския спортен тотализатор.

Цялата концесионна такса от тотото ще влиза в бюджета на Министерство на младежта и спорта. Това заяви спортният министър Иван Пешев на брифинг в парламента.

По думите на министъра всички спортни федерации ще имат двойно увеличен бюджет.

Предложението ДП Български спортен тотализатор да бъде отдаден на концесия за поне 15 години влиза между двете четения на бюджета. По време на брифинга стана ясно, че инициатор всъщност е Министерството на младежта и спорта.

Търсим големи международни компании, всички служители на тотализатора трябва бъдат спокойни, защото ще запазят своите работни места и ще бъдат увеличени поне двойно, заяви спортният министър.

Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС отбеляза от своя страна, че има само една дясна мярка и това е концесионирането на тотото.

"Въобще не се източва тотото", категоричен бе председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев относно критиките от страна на опозицията. Стойнев е и сред вносителите на предложението за отдаване на концесия на тотото за срок от 15 години.

БСТ остава държавен, ние отваряме държавата на голям международен оператор, каза Стойнев.

Делян Добрев отбеляза, че е съгласен с колегата си Драгомир Стойнев и допълни, че не може да разбере опозицията, която атакува предложението. По думите му концесионирането на тотото е единствената дясна мярка в този бюджет. "Не разбирам как може десни партии да са против концесионирането", добави той.

Заместник-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев коментира, че офшорни компании не могат да кандидатстват за концесии.

"Има такъв народ" ще подкрепят вероятно концесията, просто при подписването казаха, че не са информирани в детайли и помолиха да им дадем време да си вземат решението в съответния орган“, заяви той в отговор на въпрос на медия.