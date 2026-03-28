Амфибийният кораб на САЩ „USS Tripoli“ пристигна в Близкия изток

На палубата се виждат хеликоптери Seahawk, няколко военни самолета Osprey и изтребител F-35

28.03.2026 | 21:22 ч. Обновена: 28.03.2026 | 21:22 ч.
Снимка: X/CENTCOM

Амфибийният кораб USS Tripoli е пристигнал в Близкия изток, като в региона се засилват спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран, предаде АФП.

Обикновено базиран в Япония, корабът е пристигнал в района на 27 март и е флагман на контингент от около 3 500 морски пехотинци и моряци на САЩ. С тях се включват транспортни и изтребителни самолети, както и амфибийни и тактически активи.

Свързани статии

Снимки показват хеликоптери Seahawk на палубата, няколко военни самолета Osprey и изтребител F-35.

Свързани статии

Пристигането на „Tripoli“ съвпада с изявление на Марко Рубио, че САЩ могат да постигнат целите си в Иран без сухопътни войски. Въпреки това, президентът Доналд Тръмп остава неясен по въпроса, като някои американски медии съобщават, че той обмисля изпращането на поне 10 000 войници в региона.

