5 зодии, на които ще им върви в любовта през април

Връзките се подобряват много за пет зодиакални знака до края на април 2026 г. Всеки от тях се чувства вдъхновен да предприеме действия в романтичния си живот.

Седем планети са в Овен през първата половина на месеца, така че романтичната енергия се натрупва с нарастващия стелиум, което позволява на връзките да започнат наново. Тъй като Овен е първият знак на зодиака, не само започвате начисто в живота си този месец, но и намирате смелостта да следвате сърцето си.

Въпреки че този прилив на огнена енергия е от съществено значение за постигане на крачки в романтичния ви живот, е важно да го смекчите с намерение и търпение. Поемете контрол над романтичния си живот и преследвайте любовта, която желаете. Бъдете внимателни към какво се стремите, тъй като на 17 април имаме Новолуние в Овен. Уверете се, че действията ви са насочени към любов, а не към его. Съчетаването на смелостта с проницателността прави това наистина специално време, в което най-накрая можете да проявите любовта, която винаги сте искали.

Стелиумът в Овен през 2026 г. бележи мощно космическо рестартиране, тъй като Сатурн и Нептун се закотвят в Овен още през февруари, запалвайки смели нови начала, промени в идентичността и огнен импулс за колектива. От средата на март до април това се натрупва в интензивен многопланетен стелиум в Овен – включително Слънце, Венера, Сатурн, Нептун, Хирон и други, струпващи се близо до точката на Овен – достигайки връх около Новолунието в Овен за седемпланетно подравняване, което зарежда действието, смелостта и трансформацията.

А ето и кои 5 зодии ще имат най-добри перспективи в любовта през април:

Овен

Помислете колко далеч сте стигнали, скъпи Овни. Връзките ви започват да се подобряват много след пълнолунието във Везни на 1 април. Тази енергия се свързва с Новолунието във Везни, което се случи на 21 октомври 2025 г., така че е важно да се замислите за растежа, който сте преживели в настоящата си връзка оттогава.

По време на тази лунна фаза ще има четири планети във вашия зодиакален знак, без Хирон, което представлява важен повратен момент. Вашите взаимоотношения се възползват от цялата тази енергия, но е важно да намерите баланс между задоволяването на вашите нужди и създаването на пространство за нуждите на вашия партньор. Трябва сами да решите за връзката си или да бъдете този, който ще премине в ново състояние на изцеление, така че не се страхувайте да предприемете действия. Просто се уверете, че това е за подобряване на връзката, а не само за вас самите.

Пълнолунието носи и шанс за яснота, ако сте необвързани. Тази енергия ви помага да разберете целта на скорошна връзка в живота си. Постигате затваряне на всяко минало разбито сърце. Помислете какво се случва в живота ви, включително как сте се чувствали през октомври 2025 г. Разберете къде е предназначено да ви отведе това пълнолуние. С толкова много планетарна енергия във вашия астрологичен знак в момента, е време най-накрая да изберете себе си. Доверете се, че правилният човек е привлечен от живота ви.

