Михайлов за обиските: Полицаите не са правили грозни сцени, били са културни ВИДЕО

Спомняте си, когато ви казах, че ще влизат, ще претърсват, арести...и причината е, че някой ще вдигне шум. Днес, това е факт. Сутринта са влезли и в дома, и у всички познати хора, които имам, някои от които нищо общо са нямали с цялата работа. Влезли са само, за да могат да ударят навсякъде.

Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов по повод разследвато на мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия.

"По един и същи начин работи държавата. Всеки един, който е неудобен, тръгват да му измислят нещо и после чакат да имат уговорка", твърди Михайлов.

"Благодарен съм на полицаите, че са дали време на децата спокойно да отидат на училище, не са правили грозни сцени, били са културни", отбеляза той.

КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратураИма задържани.