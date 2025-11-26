Ивелин Михайлов: Съпругата и счетеводителят ми са арестувани

Съпругата ми в момента е задържана, отнет ѝ е телефонът. Счетоводителят ми и много други хора.

Това заяви пред БГНЕС лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, след като стана ясно, че антикорупционната комисия провежда мащабна операция срещу схема, свързана с „Величие“ и под ръководството на СГП се правят претърсвания в София, Варна, Шумен, Пазарджик, с. Неофит Рилски.

„С партия „Величие“ няма как да са свързани, защото партията като организация е сдружение на хора, които са обединени около дадена политическа идея. КОНПИ могат да разследват някой, ако има персонално нещо, което е направил – в този случай разследват мен“, каза Михайлов.

По думите му Антикорупционната комисия трябва да се занимава с разследването на откраднатите държавни и общински средства, а не да бъдат „бухалка“, която обслужва управляващите.

„Два дни преди да излезе Радостин Василев пред медиите в Народното събрание да направи изявлението за големите корупционни схеми, за фалшивите подписи, аз имах посещение от двама служители от КОНПИ, които тогава ми казаха, че ако аз не съдействам на управляващите, ще се случи това, което се случи. И, виждате, че то се случва, което означава, че вероятно е така – или трябва да имам екстрасенски способности, или по някакъв начин трябва да се случва това, което правят Борисов и Пеевски – да притискат всеки един човек“, заяви лидерът на „Величие“.

Михайлов определи днешните събития като репресия.

Той настоя, че до този момент не е осъден нито веднъж, въпреки медийните твърдения за хора, станали жертви на схеми, свързани с „Исторически парк".