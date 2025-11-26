Иван Иванов: От 400 строежа по реки и дерета, 370 са с нарушения

Установени са общо 370 нарушения от извършените 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки, дерета и заливаеми зони в цялата страна. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

По думите му само около 30 от проверените места не показват нарушения, а останалите разкриват различни несъответствия със Закона за устройството на територията и Закона за водите. Част от строежите са изпълнени върху покрити речни корита, други върху дерета, които не са били нанесени коректно в кадастралните карти. Установени са и случаи на строителство без необходимите книжа, добави министърът.

Иванов подчерта, че голяма част от обектите са били разрешени въз основа на подробни устройствени планове, които не са съгласувани с басейновите дирекции или регионалните инспекции по околната среда и водите. По думите му това е довело до неправилно определяне на границите на водните обекти, а в някои случаи и до разминаване между кадастралните граници и реалните теренни условия.

Голяма част от плановете не са съгласувани със съответните басейнови дирекции или регионалните инспекции за околната среда и водите, подчерта министър Иванов. Той каза, че част от тях са процедирани преди влизане в сила на Закона за водите. Министърът посочи, че представители на басейновите дирекции или регионалните инспекции по околна среда и води не са присъствали в съставите на експертните съвети по устройство на територията към всяка община. Разрешенията за строеж, актовете за озаконяване, разрешенията за поставяне, издадени от съответните общински администрации по силата на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са били направени без съгласуване със съответните басейнови дирекции или Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), тоест преди влизане в сила на Закона за водите или след това, съобщи министър Иванов.

По думите му е масова практиката административните актове да не се обявяват на областните управители. Голяма част от строежите разполагат със строителна книжа, т.е. изградени са законно и са въведени в експлоатация с удостоверение, каза Иван Иванов. Той съобщи, че са налице и строежи, които функционират без да са въведени в експлоатация, за което ще бъдат сезирани съответните общински администрации. Една малка част от строежите са се оказали без строителна книжа. Те подлежат на премахване и ще бъдат сезирани съответните общински администрации да го направят, каза министърът. Той цитира случаи, при които водните обекти не са с ясно определени граници. В много от случаите границите на водните обекти не съвпадат с границите на поземлените имоти, констатират проверките.

Част от деретата и реките в кадастралните карти не са нанесени като такива и съответно не се отчитат при изработването на плановете, което по думите на министъра също е проблем, както се е оказало и на Елените и на някои други места, където са извършени проверки.

От Министерството на регионалното развитие предлагат мерки и действия, които да се предприемат в най-кратки срокове. Сред предложенията са басейновите дирекции към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да възложат изработването на специализирани кадастрални карти за определение на границите на водните обекти на заливаемите площи. Иванов каза, че има уверението на министъра на околната среда и водите, че ще се осигури необходимото финансиране, включително през европейски средства на басейновите дирекции, за да могат да изготвят тези документи. Предлага се още басейновите дирекции към МОСВ служебно да уведомяват общините и другите компетентни органи по ЗУТ за границите на водните обекти и ограниченията върху собствеността и застрояването на засегнатите върху тях имоти. Министерството предлага и промяна в Закона за водите, с която да се добави, че се забранява разполагането на сгради и стопански постройки, а не само жилищни и вилни сгради в заливаемите тераси в сервитута на хидротехническите съоръжения и язовирни стени. Това предложение беше прието днес на правителственото заседание и следва да се разгледа от парламента, каза министър Иванов