Радостин Василев за Ивелин Михайлов: Трябва да бъде арестуван

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че Ивелин Михайлов се е почувствал афектиран, защото се разкриха голяма част от измамите на групата му.

Краят на "Величие" е налице, заяви лидерът на МЕЧ и допълни, че реакцията на КПК и на прокуратурата е закъсняла. “Аз просто показах документите срещу Михайлов публично и попитах парламента дали няма да се сезира публично, защото "става въпрос за източване на държавни субсидии". Каза, че не вярва "въобще в институциите на тази държава”.

"Ивелин Михайлов трябва да бъде арестуван, за да спрат да бъдат мамени хората. Това е истината". Василев в на мнение, че ПГ на “Величие” е нелегитимна и ги определи като “организирана престъпна група”.

"Там не само счетоводителят диабетик с отрязания пръст трябва да бъде арестуван. 15 човека е ядрото на тази група. Човекът просто искаше да прикрие една своя финансова пирамида и един свой предизвестен фалит с влизането в парламента".

“То за всички е ясно, че този е мошеник и с такива не може да се обединяваш. Докато парламентът е репрезентативна извадка на купения вот на Пеевски и на Борисов. Да си намерят 160 гласа за Висшия съдебен съвет ”, каза пред БНТ Василев

Протестът

“Не ме е страх да ходя на протести - ние бяхме на протеста, бяхме и на бюджетна комисия, видяхте наглостта на Пеевски”, каза още Василев и поздрави Асен Василев за атаката в бюджетната комисия и добави, че “с тези по този начин трябва да се работи". По думите му опозицията не е единна, защото е "раздирана от принципни различия".

По отношение на бюджета Василев каза, че той е "крадлив и безпардонен".