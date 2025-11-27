Почина шотландската "пънк" дизайнерка Пам Хог

Пам Хог, шотландската модна дизайнерка, обличала звезди като Кейт Мос и Бионсе, е починала. Семейството на Пам обяви смъртта ѝ в сряда, като съобщи, че тя е издъхнала в хоспис в Лондон.

Близките ѝ казват, че „последните ѝ часове са били спокойни и обгърнати от любящите грижи на скъпи приятели и роднини“.

За нея се говори с огромна обич: „Творческият ѝ дух и цялото ѝ творчество докоснаха живота на хора от всички възрасти, а наследството, което оставя, е великолепно — ще продължи да вдъхновява, да носи радост и да ни предизвиква да живеем отвъд ограниченията на нормата.“

Пам учи в "Glasgow School of Art" и пуска първата си модна колекция през 1981 г., като много бързо се превръща в едно от ярките имена на британската сцена.

Сред звездите, които в последните години носеха нейни модели, са Риана, Лейди Гага, Шакира и Кайли Миноуг. Но имаше и кралска "нишка" — принцеса Даяна е носила нейна рокля навремето, а през 2013 г. принцеса Юджини се появи с шапка, персонализирана от нея.

Пам винаги е казвала, че няма намерение да разкрива възрастта си, но се смята, че е била в началото на 60-те си години, пише TMZ.