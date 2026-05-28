Руснаци призоваха Илон Мъск да бъде ударен с ядрено оръжие

Вячеслав Володин, председател на руската Държавна дума, заплаши с ядрен удар, ако SpaceX продължи да предоставя на Украйна достъп до сателитната интернет мрежа Starlink. Заплахата беше насочена конкретно към Илон Мъск и неговата компания, а поводът - украинска атака срещу окупирания Старобилск в Източна Украйна миналия петък.

Според украинския Генерален щаб атаката е била насочена към щаба на руската дивизия за дронове "Рубикон". Москва твърди, че е било ударено студентско общежитие и съобщава за 21 жертви сред цивилните.

Сега Кремъл планира отмъщение

Мъск трябва да разбере, "че неговите спътници се използват за убиване на деца", твърди Володин, близък довереник на Владимир Путин, според изявление на Думата, цитирани от BILD.

След това дойде пряката заплаха:

"Това може да доведе до това да използваме оръжия, които няма да оставят следи от никого."

Той имаше предвид огромния ядрен арсенал на Русия, до голяма степен датиращ от съветската епоха и състоящ се от около 1700 оперативни бойни глави.

В основата на това е стратегическото предимство, което сателитната система на Мъск дава на украинците - тя им позволява да комуникират помежду си в реално време, дори близо до фронтовата линия, и да координират артилерията си с дронове. Руските войски също многократно са се опитвали да използват сателитните връзки незаконно, което накара SpaceX да блокира достъпа до окупираните територии. Оттогава руските офанзиви са в застой.

Руският Starlink: Защо Путин не намери алтернатива на сателитната система Мъск? Свързани статии

Украйна все по-често нанася удари дълбоко в Русия

Към това се добавя и ново развитие, причиняващо масови вълнения в Русия: украинската армия все по-успешно поразява цели дълбоко в руския хинтерланд. Части от икономически жизненоважната петролна индустрия вече са осакатени, докато скъпата руска противовъздушна отбрана остава неспособна да реагира. Следователно ядрените заплахи трябва да се разглеждат и като разсейване от военните провали на Русия.

Водещият пропагандист на Путин Владимир Соловьов отиде още по-далеч в токшоуто си по Русия 1, призовавайки за използване на ядрени оръжия в космоса за унищожаване на спътниците Starlink на SpaceX. Той твърди, че те са легитимна военна цел, след като SpaceX ограничи достъпа на руските войски.