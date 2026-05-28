Скрити симптоми: Болната щитовидна жлеза вреди на сърцето

Над 350 000 българи са се лекували от заболявания на щитовидната жлеза през изминалата година. Специалистът по вътрешни болести и ендокринология доц. д-р Боян Нончев обясни в ефира на "България сутрин", че причините за увеличаващата се заболеваемост са комплексни и се крият в различни фактори.

"Има значение фамилната обремененост, експозицията на радиоактивност, някои други фактори на външната среда. Но голямо значение има и подобрената диагностика и достъпът до специализирана медицинска оценка", подчерта ендокринологът пред Bulgaria ON AIR.

Според него благодарение на напредналата медицина, днес специалистите успяват да диагностицират заболяванията на много ранен етап, дори още преди да са се проявили клинични симптоми и оплаквания.

По отношение на това защо жените страдат по-често, доц. Нончев обясни: "При голяма част от ендокринните заболявания женският пол е по-често засегнат. Причините са свързани с Х-хромозомите, както и с женските полови хормони, които са в доста по-изобилни количества в женския организъм."

Един от най-сериозните проблеми е, че

при голяма част от пациентите тези заболявания се развиват напълно незабележимо, без никакви външни признаци.

Когато състоянието вече премине в своята клинично проявена фаза, независимо дали става въпрос за хипотиреоидизъм или тиреотоксикоза, пациентите започват да усещат конкретни неразположения, каза той.

Човек може да почувства постоянна умора, липса на енергия и силно изразена отпадналост. Често се появяват видими промени по тялото като засилен косопад, както и прекомерна сухота и лющене на кожата, допълни специалистът.

Промените в самата функция на жлезата се отразяват директно и на стомашно-чревния тракт, като се наблюдава упорит запек при намалена активност или пък обратното – разстройство при повишена функция, разясни Нончев.

Всичко това обикновено е съпроводено от резки промени в настроението.

Накрая той отбеляза, че теглото също реагира много отчетливо, като при хипертиреоидизъм се стига до прогресивно отслабване, въпреки че апетитът остава същият или дори се засилва, докато при хипотиреоидизъм килограмите се покачват главно заради задържането на излишни течности в тъканите.

Изключително деликатна е групата на младите жени в репродуктивна възраст. Хипотиреоидизмът може да окаже сериозно неблагоприятно въздействие както върху възможността за забременяване, така и върху безпроблемното износване на бременността, алармира Нончев.

По отношение на профилактичните прегледи няма универсални препоръки за масов скрининг на абсолютно цялото население, поясни доц. Нончев.

Той обаче беше категоричен, че има определени рискови групи, които задължително трябва да преминат през първоначален преглед с палпация и изследване на тиреотропния хормон (TSH).

В тази задължителна категория попадат на първо място младите жени, които планират бременност, каза той. Към тях се прибавят и всички хора с фамилна обремененост за автоимунни тиреоидни заболявания или възли на щитовидната жлеза.

В заключение доц. Нончев подчерта крещящата нужда от провеждането на повече информационни и образователни кампании в обществото.

Именно поради тази причина Българското дружество по ендокринология вече инициира редица онлайн уебинари, чиято цел е да повишат осведомеността по темата както сред медицинските специалисти, така и сред широката общественост.