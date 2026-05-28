НОИ потвърди: От септември няма да има забавяне на пенсиите

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влезе в сила от сряда, Националният осигурителен институт ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от графика е неработен.

При такива случаи, изплащането на пенсиите ще започва и/или ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне парите си, съобщиха от НОИ.

Промяната започва септември

Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година.

През юни 2026 г. НОИ за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден, според промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от Министерския съвет по-рано този месец.

За подготвяната промяна в наредбата съобщиха през април от социалното министерство. От ведомството тогава казаха, че целта е да се създаде спокойствие и да бъде гарантирано навременното изплащане на средствата на българските пенсионери.