След поредица от скандали: Небостъргач в “Младост” ще има

Остри реплики, напрежение, скандали в СОС и граждански протести не бяха достатъчни, за да спрат разрешението за строеж за небостъргача в “Младост”.

Решението беше прието след близо едночасови дебати в СОС с 33 гласа “за“ и 26 “против“.

Още преди началото на заседанието пред сградата на Столичната община се събраха жители на района, които се обявиха срещу застрояването на зеления терен.

Напрежение имаше и в самата зала на общинския съвет, където се стигна до остри реплики между граждани и общински съветници.

Кметът на София Васил Терзиев коментира, че подобна висока сграда в “Младост“ не е най-доброто решение, но подчерта, че трябва да се мисли и за бъдещото развитие на района.

Според него е важно да се намери баланс, така че да не се стига до презастрояване и на останалите свободни терени в квартала.

По време на дебатите част от общинските съветници защитиха проекта с аргумента, че той ще донесе сериозни активи за общината.

“Това е цинизъм, популизъм от страна на “Спаси София“. Какво правят – пробутват сами на тъмно скандални схеми и ощетяват общината. С едната ръка ни спасяват от презастрояването в „Младост“, ама продават имоти в “Младост“, коментира Димитър Шалъфов, независим общински съветник.

“Младост” е презастроен

Жители на “Младост“ и представители на опозицията обаче предупредиха, че районът вече е силно презастроен.

“Качеството на живот не се измерва с колко пари ще вземе общината или “Софийски имоти“. Качеството на живот се измерва с колко детски градини има, с колко болници. “Младост“ не може да е арена на икономически интереси“, коментира общинският съветник Борис Бонев от “Спаси София“.

Жителите на квартала настояват, че кварталът има нужда от повече зелени площи, детски градини, паркинги и инфраструктура, а не от нови високи сгради.

Гражданите внесоха и подписка с над 2000 подписа срещу проекта, добавя bTV.