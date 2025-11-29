IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След падналия сняг: Закъсали коли и камион в Пампорово ВИДЕО

Снегопочистваща техника работи на място и се извършва обработка на пътната настилка

29.11.2025
Два сигнала за закъсали автомобили са подадени в полицията заради снеговалежите във високите части на област Смолян, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова.

Тежкотоварен камион е аварирал в снега на 12-процентовия наклон в Пампорово, а в курорта има и закъсали леки автомобили. По данни на полицията пътните платна вече са освободени.

От Областното пътно управление информират, че сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово. Снегопочистваща техника работи на място и се извършва обработка на пътната настилка.

От сутринта са подадени още два сигнала за паднали камъни – на пътя Мадан – Златоград и на пътя Смилян – Рудозем.

Пампорово закъсали коли сняг зима
