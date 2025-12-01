IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как ще купуваме винетки в евро и на какви цени?

Стотици хиляди винетки изтичат през декември и януари

01.12.2025 | 08:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Стотици хиляди винетки изтичат през декември и януари, с левове или евро ще подновяваме стикерите?

С влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да закупуват винетки директно в евро през дигиталните платформи Vinetki.bg и TollPass.bg, официални партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Преходът е напълно автоматизиран и потребителите не трябва да правят нищо допълнително: официалните цени на винетките ще се визуализират в евро и лева, а онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута.

Промяната идва в момент на засилена необходимост от подновяване на винетки - през декември и януари изтича валидността на стотици хиляди годишни винетки. Шофьорите могат да закупят нова винетка предварително до 30 дни преди срока на валидност, което дава спокойствие и е особено удобно преди празничните и зимните пътувания.

Какво се променя с еврото?

От 1 януари всички винетки, закупувани през Vinetki.bg и TollPass.bg, ще бъдат заплащани в евро по следния начин:

·     Платформите автоматично показват цените в евро и лева.

·     Процесът по покупка остава непроменен: избор на винетка, попълване на регистрационен номер, плащане с банкова карта, активация за секунди.

·     Плащането се извършва директно в евро - без нужда от ръчно преизчисляване.

Целта е хората да не усетят никакво затруднение при преминаването към еврото. Покупката на винетка остава също толкова лесна, бърза и прозрачна, както и досега.

Колко струват винетките в евро?

Цените за 2026 г. остават непроменени - само са преобразувани в евро по официалния фиксиран курс. Избирайте само официалните канали за продажба на винетки, за да избегнете допълнителни такси и други рискове. Ето актуалните стойности:

  • Уикенд винетка: 5,11 € / 10 лева
  • Седмична винетка: 7,67 € / 15 лева
  • Месечна винетка: 15,34 € / 30 лв
  • Тримесечна винетка: 27,61 € / 57 лева
  • Годишна винетка: 49,60 € / 97 лева
  • Еднодневна винетка: 4,09 € / 8 лева (в сила от февруари 2025)

Нова еднодневна винетка от февруари

От февруари 2025 г. в страната се въвежда и дневна винетка, която също ще бъде достъпна за покупка през онлайн платформите Vinetki.bg и TollPass.bg. Тя е удобна опция за кратки пътувания и автомобили, които рядко се използват извън града. 24-часовата винетка ще може да се закупува, както непосредствено преди пътуването, така и предварително, затова освен дата трябва да бъде посочен и конкретен начален час.

Онлайн удобства за шофьорите

Въвеждането на валиден имейл при онлайн покупката гарантира получаване на навременни нотификация за изтичаща валидност на винетката в бъдеще. Регистрацията на тол платформите Vinetki.bg и TollPass.bg предоставя удобството да управлявате няколко автомобила – лични и служебни в един профил. С едно плащане могат да бъдат подновени до 30 винетки едновременно, което е особено полезно за повече семейни автомобили и фирми. Активацията на винетките става за секунди, а автоматичните напомняния се включват веднага.

Онлайн сигурност

Все по-често онлайн покупките се случват през телефон. В отговор на тази тенденция официалните сайтове Vinetki.bg и TollPass.bg дават възможност за плащане с Google Pay и Apple Pay — бързо, без попълване на данни от карта и с няколко докосвания. Методът е защитен и свежда до нула риска от неправомерни транзакции.

