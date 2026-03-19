Богдан Богданов убеден: Счупването на ПП-ДБ е преувеличено

Богдан Богданов от ПП-ДБ категорично заяви, че тръгва с "А отборът" в битката за предизборната кампания.

"Силно преувеличено е счупването на коалицията на ПП-ДБ. На изборите влизаме като "А отбор", който е показал, че може да се бори не само в парламента, а на тротоарите да се изправи лице в лице срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е отборът, който не се подава на репресии, корупционни практики и на този отбор излизаме да ликвидираме корупцията, която е основният проблем в България", заяви Богданов пред bTV.

По думите му Явор Божанов, Даниел Лорер и Лена Бориславова ще продължат да работят за ПП. „В определен момент, след определен брой битки някои хора имат нужда от почивка. Ние имаме отбор, не сме индивидуалисти“, каза Богданов по отношение на гореспоменатите трима, които няма да бъдат част от листите на ПП.

"Това е отборът, който е показал, че не се поддава на репресии, не се поддава на корупционни практики, не се поддава тогава, когато нашите колеги бяха в арестите, ние бяхме заедно с тях, с техните семейства. И с този отбор ние в момента излизаме с една единствена цел - а именно да ликвидираме корупцията, която е основният проблем за ситуацията, в която се намираме в момента", коментира той.

Според него темата е как да бъде постигнат успех на предсрочните избори. „ДПС и ГЕРБ са партиите, с които ние се борим. Надявам се усилията ни да убедят хората, че ние сме колективът, който може да победи корупцията в България“, посочи Богданов.

Не сме видели още ясните заявки на Румен Радев. Възхищавам се на спортистите, които влизат в листите, допълни той по темата за листите на "Прогресивна България".

„Имаме имена, но нямаме реални действия. Не сме видели тези заявки, които обществото очаква от тях“, каза Богданов по адрес на „Прогресивна България“.

И заяви, че е поласкан, че казват, че ПП-ДБ тръгва на избори с "наше МВР".

Богданов е уверен, че МВР на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев ще влезе във всяка една къща, която е потенциал за купуване на гласове на предсрочните избори.

„Имат ги списъците, много добре ги знаят. Нека не мислим, че само с усилията на служителите н МВР можем да се справим, трябват и усилията на гражданите“, категоричен бе народният представител.

"ДПС и ГЕРБ са партиите, с които ние се борим. Надявам се усилията ни да убедят хората, че ние сме колективът, който може да победи корупцията в България."

Той заяви, че се надява на 20 април ПП-ДБ да има мнозинство, с което да изкорени модела на Борисов-Пеевски. „Яко сме ги стиснали за мазола, но няма да ги пуснем“, закани се Богдан Богданов.