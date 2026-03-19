Социален ропот в САЩ, цените на горивата скочиха с до 50%

Сериозен скок в цените на горивата и политически разкол в Съединените щати след началото на войната с Иран. Според Христофор Караджов цените на бензина и дизела отвъд океана са се повишили с между 40 и 50% спрямо нивата им от февруари, което предизвиква вълна от недоволство сред американските граждани.

„Това е един от най-болезнените лостове в американското общество. Макар горивата там по принцип да са по-евтини от тези в Европа, разстоянията са много по-големи и всяко домакинство е изключително зависимо от автомобила си. Социалният ропот вече е налице”, обясни пред Нова тв журналистът и преподавател в Калифорния Христофор Караджов.

По думите му икономическият натиск вече се отразява пряко върху политическия рейтинг на президента Доналд Тръмп. Караджов посочи данни, според които само за две седмици подкрепата за президента сред независимите избиратели е паднала с около 10%.

„Тръмп дойде на власт с обещанието да бъде миротворец и да не започва войни. Сега обаче се оказва в ситуация, в която води мащабен конфликт, а това разочарова голяма част от електората му в навечерието на изборите през ноември”, допълни Караджов.

Журналистът съобщи и за сериозен вътрешен разкол в администрацията на Тръмп, като подчерта, че ключови фигури вече публично се разграничават от действията на президента. Сред тях е и милиардерът Дейвид Сакс, който се е оттеглил от екипа.

Най-голям отзвук обаче е предизвикала оставката на Джо Кент, ръководител на контратерористичните операции на американското правителство. „Той подаде оставка с едно много скандално писмо. В него Кент директно казва, че не може да подкрепя повече тази администрация, защото войната срещу Иран е започнала без непосредствена заплаха и под натиска на израелското лоби в САЩ”, заяви Караджов.

Според него тези процеси показват дълбоко разделение в самата коалиция около Тръмп, докато страната се подготвя за ключово гласуване за Конгреса и Сената в края на годината.