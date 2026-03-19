Обявиха позиции за мечтаните работни места: Румсървис критик и изследовател на халати

Малко са по-големите радости в живота от това да се настаним в хотел, да облечем плюшен халат и да поръчаме румсървис. Едва ли можехме да си представим нещо, което би направило преживяването по-добро, докато Hotels.com не обяви, че "наема" хора, които да правят точно това.

Платформата за резервации на хотели току-що представи нов конкурс, в който хората могат да кандидатстват за едно от трите "работни места": рум-сървис критик, изследовател на халати или оценител на хотелски фитнес зали.

Вместо действителни роли, победителите ще получат ваучер за подарък на стойност 4300 евро, който да използва за престой, и ще бъдат помолени да докладват след това с публикация в социалните медии и подробен отзив на уебсайта.

"Резервацията на хотел не трябва да е сложна, нито пък длъжността. В Hotels.com харесваме нещата прости – дори нашият талисман, пиколото, е истинска камбана", каза Мелани Фиш, вицепрезидент по връзките с обществеността на Hotels.com, пред Euronews. "Така че, когато казваме "изследовател на хотелски халати", не е необходимо описание на длъжността, защото всичко е посочено в името."

Как да кандидатствате, за да станете "критик на румсървис"?

Можете да кандидатствате за "критик на румсървис", "изследовател на халати" или "оценител на хотелски фитнес зали" на уебсайта Hotels.com.

Кандидатите ще трябва да споделят защо биха били идеални за ролята в 200 думи или по-малко, както и името на хотел, който биха искали да посетят като част от "ролята".

Ще трябва също да споделите вашите профили в социалните медии, както и колко последователи имате.

Конкурсът в момента е отворен само за жители на САЩ, но се надяваме, че в близко бъдеще "ролите" ще бъдат разширени и до Европа.