Четиримесечно бебе е хоспитализирано с COVID

Бебе на четири месеца е настанено в плевенската болница с коронавирус. Пеленачето е от луковитското село Бежаново, съобщи Маруся Върбанчева от РЗИ-Ловеч.

През миналата седмица са регистрирани три случая на варицела – ученик в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" в Ловеч, тригодишно дете от ловешкото село Казачево, което не посещава детско заведение и 9-годишно дете от Луковит, ученик в Средно училище "Алеко Константинов".

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип в Ловеч е 168,2 на 10 хиляди население, като стойностите се запазват без промяна спрямо предходния период. Заболяемостта се определя като завишена, но в рамките на обичайната за сезона. / БТА