Унгарски външен министър: 2025 г. беше годината на изолацията на ЕС

Изминаващата година беше годината, в която Европейският съюз остана изолиран, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто по време на парламентарно изслушване. Той допълни, че раздразнението на Брюксел към Унгария се дължи на факта, че обединението “вече не е играч в глобалната политика“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

“ЕС вече няма роля при разрешаването на конфликтите на континента“, заяви Сиярто пред външнополитическата комисия на парламента.

“Това, че е отстранен по такъв начин, обяснява раздразнението в европейските забележки, които показват, че там не знаят какво да правят с лидера на централноевропейска държава, който не иска от Западна Европа разрешение да следва външна политика, основана на националните интереси“, заяви Сиярто.

Според него това е последица от “идеологизираната външна политика на Брюксел, изградена върху илюзии и политически предразсъдъци“.

“Днес ЕС следва провоенна, промиграционна и проджендър външнополитическа стратегия и така се изолира напълно от глобалната политика“, заяви министърът.

Сиярто заяви, че политиците от либералния мейнстрийм години наред се надпреварват „кой да отправи най-грубите думи към американския президент Доналд Тръмп, затова нищо чудно, че накрая ЕС сключи извънредно неблагоприятно споразумение за митата със САЩ“.

Министърът добави заяви, че ЕС става все по-изолиран и от Китай. Според него Европейската комисия е „преминала всякакви граници“, описвайки Китай като “системен противник“, отбелязвайки, че вместо това ЕС трябва да последва примера на Унгария и да се стреми към ползотворно сътрудничество с Пекин.

Сиярто разкритикува санкциите срещу Русия, заявявайки, че те елиминират модела на ръст, основан върху комбинацията от напредналата западна технология и евтината източна енергия.

Сиярто разкритикува ЕС, че става все по-изолиран и от някои африкански и азиатски държави, след като не е сключил споразумения за свободна търговия и защита на инвестициите с тях. Той заяви, че това се дължи на факта, че ЕС „постоянно се опитва да наложи несвързани теми в подобни споразумения“.

“Какво общо има джендър идеологията на Брюксел с търговското сътрудничество? С този идеологизиран подход ние проваляме сключването на споразумения, които биха били в интерес на ЕС“, посочи той.

Междувременно той приветства мирния план на Доналд Тръмп като “огромна възможност“ за прекратяване на войната в Украйна. „Унгарците напълно подкрепяме това. Но нека не бъдем наивни.

Европейците ще направят всичко по силите си да провалят това, както провалиха всички мирни усилия досега“, заяви Сиярто. / БТА