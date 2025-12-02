IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа на Северната тангента, 10 души са ранени

Няма тежко пострадали

02.12.2025 | 06:35 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Тежка катастрофа е станала на Северната тангента в София. Това съобщи говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска в ефира на Нова телевизия. По първоначална информация лека кола се е блъснала в бус. По думите ѝ десетима души са ранени, но няма тежко пострадали.

Пътният инцидент е станал край отбивката за Чепинци,  където в нощта срещу понеделник ТИР уби пешеходец, а автомобил, врязал се в полицейска кола на мястото, предизвика смъртта на полицай. 

Изпратени са били две линейки.

Говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска каза, че от буса са пострадали пет жени с контузии на главата, които са откарани в "Пирогов". Прегледан е водачът на микробуса и още три жени, но нямат необходимост от хоспитализиране. 

От разпространено видео се вижда как движещият се с висока скорост автомобил се удря челно в завиващия микробус.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

тангента северна катастрофа линейки
