Тежка катастрофа на Северната тангента, 10 души са ранени

Тежка катастрофа е станала на Северната тангента в София. Това съобщи говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска в ефира на Нова телевизия. По първоначална информация лека кола се е блъснала в бус. По думите ѝ десетима души са ранени, но няма тежко пострадали.

Пътният инцидент е станал край отбивката за Чепинци, където в нощта срещу понеделник ТИР уби пешеходец, а автомобил, врязал се в полицейска кола на мястото, предизвика смъртта на полицай.

Изпратени са били две линейки.

Говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска каза, че от буса са пострадали пет жени с контузии на главата, които са откарани в "Пирогов". Прегледан е водачът на микробуса и още три жени, но нямат необходимост от хоспитализиране.

От разпространено видео се вижда как движещият се с висока скорост автомобил се удря челно в завиващия микробус.