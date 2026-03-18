В Крит арестуваха поляк, шпионирал бойни кораби и самолети на НАТО

58-годишен поляк е арестуван за шпионаж в Суда. В него са открити снимки, показващи разположението и движението на военни кораби и самолети в обектите в района, което предизвика силен интерес.

Въпреки доказателствата мъжът продължава да отрича обвиненията и твърди, че е бил в Ханя “на почивка“.

“Моят клиент отрича обвиненията и твърди, че е бил на почивка в Ханя, която много обича“, заяви адвокатката му Мария Воцис.

Полякът системно е снимал бойни самолети и подводници в залива Суда, дори докато е бил в движение. Защитата не отрича, че спорният снимков материал е негов, но твърди, че той не го е публикувал.

Снимките и видеозаписите били придружени от подробни описания, например дали даден военен кораб или самолет напуска Суда или се връща в базата.

58-годишният мъж системно посещава Ханя от 2024 г. Според свидетелства е нощувал в бял ван с полски номера, паркиран на плажа Марати. На фона на мобилизацията и ескалацията в Близкия изток присъствието му в близост до военноморската база в Суда е привлякло вниманието на персонала на базата на НАТО.

Те са уведомили полицията и бреговата охрана, след което служители на службата за сигурност в Ханя и звено за бързо реагиране са арестували поляка и са иззели белия ван.

В автомобила са открити бинокъл, носители за цифрови файлове, таблет, лаптоп, SIM карти и ръкописни бележки. Особено внимание предизвиква фактът, че той е изпращал снимките на поне десет получатели, всички с полски телефонни номера. Фотографиите и видеата са били придружени с текстови описания.

Адвокатката Воцис заяви, че материалът е бил “споделян с роднини и приятели в частни разговори“, защото става дума за гледка, “която те не виждат често в страната, от която произхождат“. / БГНЕС