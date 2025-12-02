IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проблемите с тока в София продължават след аварията по време на протеста

Тече проверката за умишлени действия

02.12.2025 | 08:44 ч. 12
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Проблемите с електрозахранването в София продължават и днес, след като в понеделник вечер подстанция "Рила" в столицата изключи, оставяйки голяма част от централния градски район без ток малко преди 21:00 часа.

По информация от сайта на електроразпределителното дружество "Електрохолд" нарушено захранване през нощта е имало в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов". Проблеми са посочени и за части от районите в центъра - Оборище и Средец, както и квартал "Хладилника".

Малко след 7 часа проблеми с електрозахранването вече имаше само в части от "Оборище" и жилищния комплекс "Яворов". 

В понеделник вечер екипи на пожарната и "Електрохолд" бяха в подстанция "Рила", където наш екип беше свидетел на задимяване, а министърът на енергетиката Жечо Станков излезе с публикация в социалните медии, заявявайки че има съмнения за злоумишлени действия. Започнала е проверка.

София ток авария протест
