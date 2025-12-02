Костадинов: Протестите да продължат до оставка и предсрочни избори

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че е време за нов обществен договор и преосноваване на държавата и че е важно да не се допуска хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници. Той публикува във фейсбук позицията на “Възраждане”.

“Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това е кратката и ясна позиция на “Възраждане”!

Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!

Управлява ни коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години.

Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници. Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот!

Имаме отчаяна нужда от нов обществен договор! Време е за преосноваване на държавата!”, гласи позицията на “Възраждане”, която нейният председател публикува тази сутрин.