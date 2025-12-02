Младежите на ГЕРБ: Гласът на протестиращите ще бъде чут

Младежката организация на първата политическа сила ГЕРБ се противопостави на проявите на агресия и насилие, които белязаха края на снощния протест.

Попитани дали централата на ГЕРБ е поругана от провокатори, от партията коментираха, че нямат нищо общо с организацията на протеста. “Това, което се говори, че ние сме организирали агитки, не е вярно - мислите ли, че ще чупим собствения си офис?, попита Никола Скорчелиев, председател на МГЕРБ-София.

Младежката структура на ГЕРБ в София даде извънреден брифинг заради щетите по офиса на партията след протеста срещу Бюджет 2026 снощи.

"Най-лошото, което се случи, е че преди години едни хора започнаха да налагат гласа на омразата и разделението между нас, младите. И това доведе до агресията на протеста снощи", допълни Скорчев.

На въпрос защо щорите на офиса на ГЕРБ винаги са спуснати, когато той не работи, а точно вчера са били вдигнати, от партията коментираха, че "това няма нищо общо".

"Млади хора под никаква форма не нагнетяват гласа на омразата, ние говорим за това как заедно да правим добро за страната”, заявиха от младежката организация.

Младежите похвалиха органите на реда за добре свършената работа.

"Полицията много добре се справи със задълженията си, не се намеси, не беше провокирана по никакъв начин, допълниха от партията.

"Протестът не беше регламентиран за тук, протестът трябваше да бъде мирен. Демокрацията не е чупене, а диалог. Със сигурност гласа на протестиращите ще бъде чут, в следващите дни ще има отговор и ще разберете какво ще се случи", допълни Николай Алгафари от младежката структура.