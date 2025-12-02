Христов: Борисов има инстинкт, ще вземе правилното решение

В предаването “България сутрин” лидерът на СДС Румен Христов заяви, че това е възможният бюджет в коалицията, защото има диаметрално противоположни формации - СДС и БСП.

"Това коалиционно мнозинство реши, че това ще е бюджетът, който ще предложи", добави лидерът на СДС.

Христов попита какво печели България, ако правителството подаде оставка сега.

"Ние трябва да имаме приет бюджет в евро, а не да работим с 1/12 от предходната година в лева. Не че няма да се намери решение, но би било добре да имаме редовен бюджет, приет от редовно правителство. Механизмът за прехода от лева в евро няма да е толкова лесен. Има технически въпроси, които трябва да се отработят, затова не трябва да гоним правителството", обясни депутатът.

Христов е на мнение, че трябва да има ясна представа каква е алтернативата, ако се стигне до предсрочни избори. Коалиционният партньор на ГЕРБ добави, че Бойко Борисов има инстинкт да вземе най-правилното решение за партиите и държавата.

По думите му трябва да се знае каква е алтернативата, ако се стигне до предсрочни избори.

"Борисов има инстинкт и ще вземе най-правилното решение за партията си и държавата. Въпросът е, ако отидем на избори, каква е алтернативата. Проруските формации "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и Радев, на когото постиламе червен килим, защото съм сигурен, че ще излезе и ще участва в тези избори - с кого управляват от ПП-ДБ, които са най-активни в протестите? Социологическите агенции очертават сходни резултати",обясни Христов пред Bulgaria ON AIR.

Промените в Бюджет’26

Народният представител е категоричен, че не трябва да има даване на пари на калпак, като се противопостави и на диспропорциите в заплатите.

"Българинът казва, поради липса на работна ръка: "Искам 2 000 лв. заплата и от там нататък какво плащаш - не ме интересува". Това е бюджет на разхищението, много групи се възползват - младите лекари, майчинството, минималната работна заплата, увеличаването във всички сфери на бюджетните администрации. Не могат да бъдат изравнени всички - на всеки според потребностите и възможностите, не могат да бъдат задоволени исканията на всички сега и веднага", подчерта Христов.

Гледайте видеото с целия разговор.