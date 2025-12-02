В кадър: Централите на ГЕРБ и ДПС-НН след погрома и протестите

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

Фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев показва в кадър как изглеждат централите на ГЕРБ и ДПС-НН в центъра на София след протеста.

Нанесени са сериозни материални щети. На кадрите се виждат изпочупени прозорци, разпилени стъкла, разхвърляни кофи и боклуци.

Ескалацията на напрежението снощи се случи малко след 23 часа, когато част от протестиращите се насочиха към офисите на двете партии. Бомбичките отекваха в центъра, наложи се полицията да се намеси, използвайки палки и сълзотворен газ.