IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

В кадър: Централите на ГЕРБ и ДПС-НН след погрома и протестите

От кадрите се вижда, че са нанесени сериозни материални щети

02.12.2025 | 12:08 ч. 3

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 12

Фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев показва в кадър как изглеждат централите на ГЕРБ и ДПС-НН в центъра на София след протеста.

Нанесени са сериозни материални щети. На кадрите се виждат изпочупени прозорци, разпилени стъкла, разхвърляни кофи и боклуци.

Ескалацията на напрежението снощи се случи малко след 23 часа, когато част от протестиращите се насочиха към офисите на двете партии. Бомбичките отекваха в центъра, наложи се полицията да се намеси, използвайки палки и сълзотворен газ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

централи ГЕРБ ДПС-НН материални щети протест протестиращи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem