Защо Доналд Тръмп трябва да рестартира новия СТАРТ

Въпреки че договорът „Нов СТАРТ“ изтече на 5 февруари, Русия предложи на Съединените щати неофициално удължаване с една година. Белият дом би трябвало да се съгласи.

Договорът „Нов СТАРТ“, единственото споразумение, налагащо числени ограничения на стратегическите ядрени арсенали на САЩ и Русия, изтече на 5 февруари. От 2011 г. насам „Нов СТАРТ“ ограничава разположените ядрени сили на всяка страна до 1550 бойни глави и 700 превозни средства. Той изисква също така обмен на данни за оръжията на всяка страна, проверки от експерти по контрол на въоръженията на всяка страна и реципрочен ангажимент да не се пречи на способността на всяка страна да наблюдава дистанционно арсенала на другата, например с помощта на шпионски спътници. Русия спря да спазва разпоредбите на договора за обмен на данни и проверка, след като нахлу в Украйна. И двете страни все още спазват количествените ограничения, което обаче дава известна предвидимост на най-големите ядрени сили в света.

През септември руският президент Владимир Путин предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп неофициално удължаване на срока на спазване на тези ограничения от страна на Русия с още една година, ако Съединените щати се съгласят да направят същото. Белият дом би трябвало да се съгласи. Краят на спазването на Новия СТАРТ би увеличил шансовете за ненужно натрупване на ядрени оръжия и би могъл да усложни преговорите за наследник на договор. Това също така противоречи на постоянния опит на Тръмп да нарича ядрената война „най-голямата екзистенциална заплаха“ и обществената подкрепа за контрол върху въоръженията.

Тръмп трябва да приеме сериозно предложението на Путин. Ядрените арсенали не могат да бъдат променени за една нощ, така че може би все още има време за разговори след изтичането на срока на 5 февруари. Съединените щати трябва да предложат контрапредложение за неофициално едногодишно удължаване на всички клаузи на Новия СТАРТ, включително рестартиране на обмена на данни и проверките, пишат за TNI политическите анализатори Бенджамин Гилтнър и Евън Санки.

Ядрените оръжия на Китай са проблем, но не непосредствен

Най-важният аргумент срещу удължаването е, че президентът трябва да реагира на появата на Китай като трета ядрена суперсила наред с Русия и Съединените щати. Арсеналът на Китай е нараснал от 200 бойни глави през 2020 г. до около 600 днес, а Пентагонът изчислява, че ще достигне 1000 до 2030 г. Американските специалисти по отбрана се притесняват от това натрупване поради последиците му за собствената ядрена стратегия на Съединените щати за ограничаване на щетите. Това изисква американските военни да имат способността да се насочват към ядрените сили на противника, за да ограничат щетите, които могат да нанесат на родината си в случай на ядрена война. Администрацията на Тръмп настоява Китай да участва във всеки наследник на Новия СТАРТ, но Китай ясно заяви, че не желае да участва в количествени дискусии за ограничения, докато арсеналът му остава по-малък от този на Америка или Русия.

Ограничаването на щетите би трябвало да подобри доверието в ангажиментите на САЩ за ядрена отбрана към техните съюзници, но то включва непривлекателни компромиси. Най-важното е, че води до логика на надпревара във въоръжаването без ясен край, особено когато Съединените щати са изправени пред два големи ядрени арсенала, не само пред Русия. Тъй като Русия и Китай разширяват арсеналите си, американските политици чувстват натиск да натрупат запасите на Америка, за да си осигурят шанс да насочат допълнителните си ядрени сили. След това съперниците чувстват нужда да натрупат още повече.

Ограничаването на щетите също така генерира дестабилизиращ натиск от типа „използвайте ги или ги загубете“, при който противниците могат да се изкушат да изстрелят ядрените си оръжия, ако се страхуват, че Съединените щати са на път да ги унищожат. И ограничаването на щетите може да не е осъществимо на първо място. Някои оръжия все още е вероятно да преминат, особено ако въпросният противник е ядрен конкурент като Русия. Тъй като дори няколко успешни удара биха могли да нанесат щети, променящи обществото, на Съединените щати, практическото предимство на тази стратегия е в най-добрия случай съмнително.

Съществуващият флот от американски ядрени ракети и бомбардировачи има достатъчно свободен капацитет, за да бъде „зареден“ с до 1900 допълнителни бойни глави, които в момента са на склад, което би повече от удвоило сегашните разположени сили. Този процес би отнел по-малко от година, но Русия почти сигурно би реагирала със собствено зареждане, което би могло почти да удвои разположения ѝ арсенал. Дори ако се приеме ограничаването на щетите като даденост, Съединените щати не е необходимо да зареждат през следващите 12 месеца - години преди Китай да се доближи до паритет.

Подновяването на изискванията на СТАРТ би запазило известна сигурност относно ядрените намерения на Русия за още една година и би избегнало утежняване на проблема с „известните неизвестни“. Ако условията на договора изтекат напълно, американските политици ще трябва незабавно да планират срещу два големи и нарастващи стратегически арсенала, а не само един. Съединените щати вече са в разгара на 30-годишна програма за модернизация на ядрената енергия на стойност 1 трилион долара. Те трябва да се опитват да избегнат нова надпревара във въоръжаването, която би натоварила допълнително индустриалните и фискалните им ресурси.

количествени и верификационни критерии. Преговорите за договор-наследник биха могли да бъдат по-предсказуеми и по-гладки, ако имаше действащ набор от поведения и стандарти, върху които да се гради. От решаващо значение е запазването на съществуващите ограничения да послужи като полезен клин между Китай и Русия. Запазването на споразумение между САЩ и Русия може да разхлаби китайско-руската координация по отношение на договор-наследник. Важно е също така за администрацията на Тръмп, че удължаването е популярно сред американските избиратели.

Ако администрацията на Тръмп сключи едногодишно споразумение за удължаване, как трябва да използва тази година? Първо, тя трябва да разработи и финансира план за започване на качването на бойни глави през 2027 г., ако това се наложи. Второ, тя трябва да продължи усилията си за постигане на споразумение между Русия и Украйна, развитие, което би премахнало основна пречка за бъдещи ядрени преговори. И накрая, американските политици трябва да преосмислят стремежа си към капацитет за ограничаване на ядрените щети и тясно свързаната с него система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Както Русия, така и Китай вероятно биха могли да построят достатъчно ракети, за да я надвият. Тези политики биха могли да накарат Русия и Китай да не желаят да подписват бъдещи договори за количествен контрол на оръжията със Съединените щати.

Едногодишно неофициално удължаване на всички клаузи на СТАРТ би поддържало важни практики за контрол на въоръженията и би спечелило време и стабилност за дипломацията, за да определи какво следва. В противен случай 2026 г. може ненужно да даде началото на продължителна стратегическа конкуренция за оръжия, която в крайна сметка би навредила на интересите на САЩ.

Утвърждаването на евентуален наследник на СТАРТ ще изисква сдържаност и въображение. Удължаването на СТАРТ е възможност за започване на подготовката. Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да се възползва от нея.