Сарафов оттегли жалбата си срещу прекратената процедура за избор на главен прокурор

И. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си срещу прекратяването на процедурата за избор на обвинител номер едно. Това става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което делото е прекратено, информира правният портал lex.bg.

Сарафов обжалва решението на Пленума на ВСС, с което беше прекратена откритата процедура за избор на обвинител №1, в която той беше единствен кандидат. Наред с това Сарафов поиска ВАС да сезира Конституционния съд за две от новите разпоредби в Закона за съдебната власт (ЗСВ), отнасящи се до избора на тримата големи в съдебната власт. Става дума за чл. 33, ал. 4 и §16 от ПЗР на ЗСВ.

Предстои КС да реши конституционното дело. Предвид факта, че делото във ВАС е прекратено, т.е. няма казус, чието решаване да подпомогне КС с решението си, се очаква то да бъде прекратено, добавя изданието.