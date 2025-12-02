Интересът за имоти ще се изнесе към периферията на столицата – Елин Пелин и Костинброд

В момента има тенденция – в Столична община са решили, че ще спечелят избиратели като не дават строителни разрешения. Но ефектът е срещу гражданите, защото така се създава дефицит на пазара и цените на жилищата растат. Ние нямаме нищо против, ако обществото, ако избраният от нас кмет, който има правомощия да провежда политики, реши в София повече да не се строят жилища. Тогава интересът ще се изнесе към периферията на града – Елин Пелин и Костинброд, което вече се случва и ние ще строим там. Това заяви инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП), в предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Повече от година положението с издаването на строителни разрешения в София е изключително нерационално, добави гостът.

"В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) не се обработват административни актове, не се спазват законовите срокове. Това умишлено не се прави. Има устна "разпоредба" да се дава по едно строително разрешение на седмица, което е смешно. Това работи срещу гражданите."

По думите на Георги Шопов в последните години се наблюдава негативно отношение на обществото към жилищното строителство, което е свързано с т.нар. презастрояване. Това е изключително несправедливо. Ние сме изпълнители на планове, които са приети от общината. Ние строим жилища, отговаряйки на обществена необходимост и строим там, където плановете позволяват. Ако на някой не му харесва това, нека да промени закона и плановете, а не да атакува този, който ги изпълнява и привежда в действие, каза още той.

Далеч от истината е, че София е презастроен град. По гъстота на населението българската столица е с много по-ниски показатели от Париж и Атина. В големите европейски градове броят жители на единица площ е много по-голям. Защо? Защото така е по-евтино да се поддържа инфраструктура, обясни Георги Шопов.

„Много е хубаво да живеем в един блок на зелена ливада и до него да няма нищо друго, но това е икономически нереалистично. Обществото не може да си позволи такава инфраструктура. Има общ устройствен план, който дава коефициент на интензивност (кинт) за всяка една зона. За съжаление, PR-ите на политиците им дефинират няколко параметъра, които интересуват жителите в големите градове: задръстванията, градският транспорт, чистотата на въздуха и т.нар. презастрояване. Понеже по първите три трябва да се свърши работа и трябва финансиране, те ги прескачат и отиват със забрана на последната точка. Така до голяма степен настройват гражданите срещу този вид дейност.“

Георги Шопов коментира и предложението на столичния кмет Васил Терзиев за промяна в общинската структура – намаляване на служителите в НАГ и създаване на новата длъжност „зам.-кмет по градоустройството“ заедно с негов екип. Докладът на Терзиев вече бе отхвърлен на два пъти от Столичния общински съвет, но кметът заяви, че отново ще внесе предложението.

Ние нямаме компетентност и не смятаме да се месим в неща, които не са наша работа. Ние сме избрали този кмет и той има право да прави структури, политики и реформи. Но ние искаме това да е в рамките на закона, а не с устни заповеди. Иначе се създават предпоставки за корупция, защото за един може, а за друг – не може, заяви събеседникът.

Шопов изрази лично мнение, че София няма нужда от зам.-кмет по градоустройството, защото това е „бягане от отговорност“. Главният архитект носи отговорност за това, което разписва. Създаването на длъжност „зам.-кмет по градоустройството“ е за да се размие отговорността - някой да взима решения, без да носи отговорност, без да се подписва, каза той.

„Градът има нужда от структура на развитие. София има общ устройствен план – решено е какво и къде може да се строи, но общината е абдикирала от изграждането на инфраструктура и затова не може да развива града в правилна посока. Той се развива хаотично според частни инициативи. Това го няма никъде по света.“

Всички знаем, че е разумно София да започне да се развива на север, а не да се преуплътнява на юг, но за целта общината трябва да направи инфраструктура. По цял свят инфраструктурата се прави от общината, а тук ние я правим с парите на клиентите, което не е добре за развитието на града, заяви Георги Шопов. И добави, че София е единственият град без финансова програма към плана за развитие.

Председателят на НАСП призна, че напоследък липсва диалог между организацията и представителите на Столична община. От една година търсим среща с кмет и с главен архитект, но такава няма. Не знам защо бягат от среща с нас. Ние сме готови да поканим г-н кмета и неговия екип на публична дискусия за това какво трябва да се направи, че градът да започне най-после да се развива планово и хармонично. Това не е проблем само при този мандат, това е от 30 години, обясни гостът.

Националната асоциация на строителните предприемачи представи преди дни анализ за приноса на строителството към българската икономика. Там се казва, че секторът е водещ двигател на икономическия ръст у нас. В строителството е заета 7% от работната сила в страната.

„Секторът е и социален, защото много хора без висше образование намират препитание там. Представители на малцинствените групи успяват да намерят работа при нас и да станат пълноценни граждани, а не крадци и престъпници. Заплатите в нашия сектор са се увеличили през тази година с 18% при среден ръст за страната от 12%.“

За една година строителните предприемачи в България са внесли в хазната данъци в размер на 7,5 милиарда лева.

