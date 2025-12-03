IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протестът пред Министерския съвет приключи без инциденти

От СДВР са открили маски, боксове, пиратки, както и газов пистолет у непълнолетни при проверка

03.12.2025 | 22:45 ч. Обновена: 03.12.2025 | 23:12 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Мирно приключи протестът в пространството пред Министерски съвет срещу правителството. Протестиращите скандираха „Мафия“ и „Оставка“, но до инциденти не се стигна.

В района имаше засилено полицейско присъствие. 

На събитието имаше контролно-пропускателни пунктове, на които проверявахме непълнолетни, каза след протеста на брифинг пред медиите главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

В някои от непълнолетните обаче са открити множество маски, боксове, пиратки, като у един от проверените беше намерен и газов пистолет. След проверката на хората те бяха записани и им бяха съставени преписки, допълни гл. инспектор Георгиев. 

 

