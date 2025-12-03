Протестът пред Министерския съвет приключи без инциденти

Мирно приключи протестът в пространството пред Министерски съвет срещу правителството. Протестиращите скандираха „Мафия“ и „Оставка“, но до инциденти не се стигна.
В района имаше засилено полицейско присъствие.
На събитието имаше контролно-пропускателни пунктове, на които проверявахме непълнолетни, каза след протеста на брифинг пред медиите главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
В някои от непълнолетните обаче са открити множество маски, боксове, пиратки, като у един от проверените беше намерен и газов пистолет. След проверката на хората те бяха записани и им бяха съставени преписки, допълни гл. инспектор Георгиев.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.