Кадиров изрази подкрепа за руската готовност за война с Европа

Чеченският лидер Рамзан Кадиров повтори изявлението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа.

„Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповедта! Всичко това ще свърши много бързо и очевидно не в полза на онези, които решиха да започнат война с Русия“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Путин преди това заяви , че Русия няма намерение да воюва с Европа, нещо, което руската страна редовно повтаря. Ако обаче Европа внезапно започне война, не може да има съмнение относно готовността на Русия „веднага щом“, пише ТАСС.