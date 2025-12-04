IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кадиров изрази подкрепа за руската готовност за война с Европа

Главата на Чечения подчерта, че „всичко ще приключи много бързо”

04.12.2025
Снимка: БГНЕС/ EPA

Чеченският лидер Рамзан Кадиров повтори изявлението на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа.

„Със сигурност няма да се церемоним, Владимир Владимирович, чакаме заповедта! Всичко това ще свърши много бързо и очевидно не в полза на онези, които решиха да започнат война с Русия“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Путин преди това заяви , че Русия няма намерение да воюва с Европа, нещо, което руската страна редовно повтаря. Ако обаче Европа внезапно започне война, не може да има съмнение относно готовността на Русия „веднага щом“, пише ТАСС.

Русия Украйна война Кадиров Европа
