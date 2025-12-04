Кьовеши в София, Сарафов в отпуск СНИМКИ

Кьовеши откри новия офис на Европейската прокуратура в София Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 7 / 7

Европейският прокурор Лаура Кьовеши откри новия офис на Европейската прокуратура, докато изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов е в отпуска.

На церемонията присъства правосъдният министър Георги Георгиев. На откриването на новия офис на европейската прокуратура в София в някогашната сграда на ДПС на столичния бул. "Ал. Стамболийски" дойде и свещеник.

Поканен за церемонията беше и главният прокурор Борислав Сарафов. Но както стана ясно, той е имал ангажименти, по думите на правосъдния министър Георги Георгиев. От прокуратурата пък обясниха пред БНР, че вчера и днес, а именно дните, в които Лаура Кьовеши в България, Сарафов е бил в отпуск.

Самата Кьовеши не говори пред журналисти днес, а правосъдният министър беше доста лаконичен и съобщи, че е обсъждана процедурата за избор на нов европейски прокурор от България. Европейската прокуратура отстрани и води дисциплинарно производство срещу европрокурорката Теодора Георгиева.

Вчера стана ясно, че Андрес Ритер от Германия получи най-голяма подкрепа в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП, съобщи българският евродепутат Кристиан Вигенин (БСП), който е член на комисията. Гласуването е било тайно. Предстоят консултации между държавите членки в Съвета и Европейския парламент, преди изборът му да бъде окончателно потвърден.

От кабинета на Кьовеши обясниха вчера, че среща със Сарафов не е предвидена, без да коментират дали това има общо с произнасянията на Върховния касационен съд, че след 21 юли той няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор.

Новият офис на Европейската прокуратура ще се помещава в бившата централа на ДПС на бул. „Александър Стамболийски“. Тя бе предоставена с решение на Министерски съвет.