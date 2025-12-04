IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Испанските клубове на Любо Пенев събират 300 хил. евро за операцията му

Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта и Компостела са започнали кампания

04.12.2025 | 13:52 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Испанските отбори, в които е играл и е оставил сериозна следа Любослав Пенев - Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта Виго и Компостела, са се заели със задачата да съберат 300 хиляди евро, колкото струва сложната операция на бившия нападател на националния отбор заради рак на бъбреците, пише изданието ABC.

Медията информира читателите си, че българският футболист и треньор, който е на 59 години, е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия заради напредналото състояние на заболяването му, като на първо време ще му бъде направена химиотерапия преди сложната операция, която трябва да бъде животоспасяваща.

Чрез организациите на ветераните си Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта и Компостела са започнали кампания, а чрез Атлетико са открили и сметка, в която събират пари чрез дарения за хирургическата интервенция. От Валенсия подкрепиха специално легендата си Пенев, изпращайки му много сила.   
(БТА)

 

