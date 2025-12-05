Изплащат от днес пенсиите и коледните добавки

Изплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции започва от днес и ще завърши на 19 декември (петък). Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес, съобщиха от НОИ.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид на което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, обясняват от НОИ.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).