Протест пред МВР, искат оставката на Митов СНИМКИ

Граждани се събраха на протест пред сградата на Министерството на вътрешните работи с искането министър Даниел Митов да подаде оставка.
Протестиращите призоваха за блокада на парламента утре при внасянето вота на недоверие от ПП-ДБ срещу правителството, а също за блокади на пътища, магистрали, митници.
“Протестът в понеделник не беше опорочен, опорочаване значи изкривяване на целите, напротив, нашият глас беше чут, оставка на цялото мутренско правителство”, заявиха от БОЕЦ, които са организатори на протеста.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.