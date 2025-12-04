IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест пред МВР, искат оставката на Митов СНИМКИ

Организатори на протеста са БОЕЦ

04.12.2025 | 19:17 ч. 8

БГНЕС

Граждани се събраха на протест пред сградата на Министерството на вътрешните работи с искането министър Даниел Митов да подаде оставка.

Протестиращите призоваха за блокада на парламента утре при внасянето вота на недоверие от ПП-ДБ срещу правителството, а също за блокади на пътища, магистрали, митници.

“Протестът в понеделник не беше опорочен, опорочаване значи изкривяване на целите, напротив, нашият глас беше чут, оставка на цялото мутренско правителство”, заявиха от БОЕЦ, които са организатори на протеста. 

 

