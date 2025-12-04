Протест и пред дома на Борисов в Банкя ВИДЕО

Тази вечер граждани се събраха на протест и пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя.

"Имаме едно единствено послание - тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците, които оставиха "подарък" пред дома на Борисов.

Протестиращите оставиха картина пред вратата като част от гражданска акция, която по думите им изобразява “Партия Мафия“, една червена роза и бял плик докато скандираха “Тръгнете си с мир". След това си тръгнаха.

Протестиращите заявиха, че картината символизира ролята на Борисов и депутата Делян Пеевски в политическата сцена на България.

Участниците призоваха за “Свобода за политическите затворници“.

Протестът пред къщата на Борисов се проведе без инциденти.