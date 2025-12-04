IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Протест и пред дома на Борисов в Банкя ВИДЕО

Гражданите му занесоха и подарък

04.12.2025 | 20:42 ч. Обновена: 04.12.2025 | 20:43 ч. 39
Протест и пред дома на Борисов в Банкя ВИДЕО

Тази вечер граждани се събраха на протест и пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя.

"Имаме едно единствено послание - тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците, които оставиха "подарък" пред дома на Борисов.

Протестиращите оставиха картина пред вратата като част от гражданска акция, която по думите им изобразява “Партия Мафия“, една червена роза и бял плик докато скандираха “Тръгнете си с мир". След това си тръгнаха.

Протестиращите заявиха, че картината символизира ролята на Борисов и депутата Делян Пеевски в политическата сцена на България.

Участниците призоваха за “Свобода за политическите затворници“.

Протестът пред къщата на Борисов се проведе без инциденти. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Борисов Банкя протест оставка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem