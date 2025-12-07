Пострадали от наводнението в Бургаско: Причина са изсечените гори в Странджа

Евакуирани хора, наводнени къщи и улици след поройните дъждове, които доведоха и до скъсването на дигите на 2 реки по Южното Черноморие.

Към момента ситуацията в Бургаско се нормализира.

Най-пострадало е созополското село Зидарово, там още е в сила частично бедствено положение. Твърди се, че през месец октомври дерето е било почистено, но причината да се стигне отново до такова бедствие, е изсичането на гората в Странджа.

80-годишният Димитър не помни такова голямо наводнение в Зидарово от 50 години.

"Най-голямото наводнение беше 1975 година на 23 октомври. Тогава на долния етаж имаше 1,7 метра вода. От половин Странджа камъните са тук", коментира възрастният човек.

Днес семейството почиства в къщата останалата кал от придошлата река.

"Много лоша работа - навсякъде е кал. Не можем да се пуснем в водата. В мръсния канал е влязло трева, кал и сега е влязла вътре. Нощта я прекарахме на горния етаж", разкри Кана Костова.

"Сега коритото беше е изчистено. Кметът на Созопол пусна техника, изчистиха коритата. Нямаше един камък. Водата дойде от баирите, изсякоха гората", коментира Коста Костов.

Големият дъжд вчера е наводнил и кметското в село Зидарово. Всички мебели са изкарани на площада.

Още сутринта населението беше предупредено за опасност от още наводнения, а кметът на Зидарово поиска държавата да си свърши работата. Общината е почистила деретата в селото, но големият проблем остава река Факийска.

"Това е най-дългата река - над 80 км. Тя има и ръкави, и дерета. Трябва да се предприеме почистване изцяло на коритата на тази река. Лятото беше суха, нямаше капка вода в тази река. Както на Елените си построиха хотел, тук е по същия начин. Тя не може да хванеш къде е коритото на реката", подчерта кметът Христо Бардуков.

Държавата обеща помощ за пострадалите семейства от поредното наводнения по Южното Черноморие.

"Екипите на Агенцията за социално подпомагане имат пълна готовност да окажат помощ на пострадалите от наводненията от преди ден в Бургаско. Ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага по закон като помощ при бедствие, но и допълнителни средства", увери министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено.

"Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да съберем тези средства", допълни министърът.

Той отбеляза, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка, финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия.