IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Шофьор загина след удар в дърво на пътя София - Варна

08.12.2025 | 13:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Водач на лек автомобил е загинал при пътен инцидент край Антоново в неделя сутринта, информират от МВР в Търговище. До катастрофата се е стигнало след като шофьорът е изгубил контрол над управлението на превозното средство. 

Произшествието е възникнало на главния път София - Варна, в близост до кръстовището за село Поройно. Дошлите на място разследващи полицаи установят, че правоспособен 52-годишен водач от търговищкото село Бистра, с лек автомобил „Волво С 70“, е пътувал в посока Омуртаг - Антоново. При движение с несъобразена с пътните условия скорост - мокра пътна настилка, в зоната на ляв завой, е изгубил контрол над управлението на автомобила. 

Колата е излязла вляво извън платното за движение и се е блъснала странично с дясната си страна в крайпътно дърво. Водачът е починал на място. На автомобила са причинени значителни материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загинал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem