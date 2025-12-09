Такситата вдигат цените след Нова година. В София скокът е 18,6%. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър.

Шофьорите мотивират скока с нараснали разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Максимална крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в София за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Поскъпването на таксиметровите услуги в София вече бе одобрено от Столичния общински съвет с решение в края на октомври месец. Новините цени влизат в сила от 1 януари 2026 година.

На 17 ноември такситата и в Пловдив поскъпнаха. Дневната тарифа на километър стана 1,37 лв., а нощната - 1,56 лв. Ръстът е между 18 и 27 стотинки. Повикването ще се таксува двойно - до момента беше 0,25 лв., а сега ще е 0,49 лв